Прибыль Банка «Таврический» за I квартал 2019 года по российским правилам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 1,35 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.



Чистый процентный доход до формирования резервов (без учета корректировок), полученный Банком за первые три месяца текущего года, составил 563 млн рублей, что на 192 млн рублей выше аналогичного показателя 2018 года. Доходы от операций с ценными бумагами за период составили 862 млн рублей.



Прочие операционные доходы за I квартал 2019 года выросли на 495% и составили 109 млн рублей. Операционная прибыль банка за три месяца составила 1,44 млрд рублей.

Объем привлеченных средств клиентов увеличился на 1,4 млрд рублей и составил 39,3 млрд. Остатки на расчетных счетах юридических лиц выросли на 1 млрд рублей и составили 1,5 млрд, средства физических лиц увеличились на 0,4 млрд и составили 37,8 млрд.

«В этом году мы продолжаем реализацию амбициозных планов и задач, которые стоят перед банком в плане финансового оздоровления. «Таврический» оперативно реагирует на изменения экономической среды и адаптирует модель своего бизнеса к новым условиям. Мы постоянно работаем над улучшением качества сервиса и оптимизируем нашу продуктовую линейку, чтобы соответствовать стандартам современного банкинга и быть прибыльными», — прокомментировал итоги работы в I квартале председатель правления банка «Таврический» Илья Злуницын.