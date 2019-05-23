Темой газетной публикации стала финансовая грамотность населения.

Роман Владимирович рассказал, почему сегодня важно быть финансово грамотным, о причинах, побудивших банк заняться этим вопросом, о разнице в подходах в работе с различными категориями населения, о совместных мероприятиях с краевыми и федеральными структурами по повышению финансовой грамотности.

В рамках политики банка «С заботой о старшем поколении!» на базе дополнительных офисов действуют специальные курсы для людей пенсионного возраста. Только в 2018 году их окончили более 1500 слушателей. Помимо этого, кредитная организация – постоянный участник и партнер Всероссийской недели для детей и молодежи, а месяц назад наряду с Центральным Банком России вошла в число соучредителей Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).