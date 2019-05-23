Платежная система «Юнистрим» столкнулась со сложностями в проведении переводов вечером будних дней с 20 по 26 мая, говорится

Источник издания в платежной системе уточнил, что предписание получено недавно и связано с тем, что работа с другими банками построена на базе партнерских соглашений, что не предусмотрено профильным законом: «ЦБ указал: необходимо, чтобы все банки-партнеры стали участниками системы, то есть совершали расчеты через ее расчетный банк «Юнистрим» или дополнительный расчетный банк». По словам собеседника «Коммерсанта» срок исполнения предписание истекает в июне.

Как прокомментировали в «Юнистрим», все офисы работают в штатном режиме: клиенты, не пожелавшие участвовать в акции «Выходного дня», обслуживаются в любой рабочий день без каких-либо ограничений. На вопросы о предписании ЦБ на ограничение ежедневных лимитов переводов в банке «Юнистрим» не ответили. Факт рассылки письма сотрудникам кассовых офисов там не отрицают, но утверждают, что речь в нем идет «о проведении акции «Выходного дня» с 20 по 26 мая 2019 года, акция была запущена с учетом пожеланий клиентов». В ЦБ не комментируют действующие финорганизации.