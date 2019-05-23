Объем выплат страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению увеличился на 394 млрд рублей (5,8%) и составил 7,2 трлн в 2018 году, сообщила в четверг пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

«Выплаты страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению выросли в 2018 году на 394 млрд рублей и составили 7,2 трлн рублей. На выплату страховых пенсий направлено 6 749 млрд рублей, на выплату пенсий по государственному обеспечению — 453,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что с 1 января 2018 года страховые пенсии 33,8 млн неработающих пенсионеров проиндексированы по уровню инфляции на 3,7%. «Средний размер страховой пенсии по старости с учетом проведенных индексаций вырос на 423 рубля и на конец года составил 14,2 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

Пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года проиндексированы в соответствии с темпом роста прожиточного минимума пенсионера на 2,9%. «Повышение коснулось 3,3 млн человек. Средний размер социальной пенсии, наиболее распространенного вида пенсии по гособеспечению, увеличился на 287 рублей и составил 9,1 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе.

Также с 1 февраля на 2,5% была проиндексирована ежемесячная денежная выплата для 15,2 млн федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза, Героев России, Героев социалистического труда.