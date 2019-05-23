Разгон потребительского кредитования сдерживает рост других направлений кредитования, что плохо сказывается на экономике России. Такую точку зрения высказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на II Столыпинском форуме.

«Если посмотреть прошлый год, у нас больше всего портфель в банковском кредите вырос именно в потребительском кредитовании. 1,5 триллиона рублей, то есть это 1,5% ВВП дополнительного спроса было создано именно потребительским кредитованием. Понятно, что если общий объем кредитования определяется возможной в экономике инфляционной тенденцией, то как раз это означает, что эти 1,5 триллиона — это то, что [потребкредитование] отъело у ипотеки и у корпоративного кредитования. Мы видим, например, в апреле объем выдачи ипотечных кредитов ниже, чем это было в аналогичном месяце прошлого года. Соответственно, это влияет серьезно на всю экономическую динамику, причем не только текущего периода, но и будущих периодов», — сказал Орешкин.

Банк России может применить меры, сдерживающие высокие темпы роста потребительского кредитования, заявляла ранее журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева. ЦБ неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков в этом сегменте. При этом не исключается введение с 1 октября мер для ограничения показателя долговой нагрузки.