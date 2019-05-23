Большинство работников признались, что работодатель просто поставил их перед фактом получения зарплаты через определенный банк, говорится в опросе «Левада-центра», проведенном среди населения, получающего жалованье на зарплатную карту. При этом почти половина опрошенных даже не знают, что у них есть право выбора, сообщает «Коммерсант» .

Так, по результатам опроса, две трети работников (66%) отметили, что при трудоустройстве на текущее место работы им был предложен только один банк для получения зарплаты, без альтернатив. Остальные, кроме 2% затруднившихся ответить, считают, что выбор у них был. При этом 39% сотрудников сталкивались с такими проблемами при использовании зарплатной карты, как высокие комиссии при снятии наличных в банкоматах сторонних банков, при переводе средств на карты других банков, отсутствие бонусов и слабая развитость сети банкоматов зарплатного банка.

Согласно данным опроса почти половина россиян (46%) не знает об отмене «зарплатного рабства» с 2014 года. Абсолютное большинство работников (84%) даже не интересуется условиями, которые предлагают другие банки. Лишь 29% работников хотели бы иметь возможность переводить средства в любой банк без подачи заявления работодателю — например, из-за опасений негативной реакции, а большинство респондентов (64%) к такой возможности относятся безразлично.

Глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин отмечает, что, когда принимался закон об отмене «зарплатного рабства», против него многие приводили контраргумент: закон излишен, так как действовавшее на тот момент законодательство и так предоставляло право на выбор банка. Неосведомленность людей о наличии у них права фактически блокирует использование возможностей, которые им дает финансовая система, пояснил он. По словам Емелина, борьба с «зарплатным рабством» в равной степени заключается как в противодействии недобросовестным практикам навязывания банка работодателями, так и в повышении финансовой грамотности самих граждан.