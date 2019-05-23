Количество выданных кредитов в апреле 2019 года выросло на 13%, объемы кредитования также выросли на 13% по сравнению с апрелем 2018-го, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Всего в апреле текущего года было выдано 3,28 млн новых кредитов общим объемом свыше 786,92 млрд рублей.

Лидером по темпам роста объемов кредитования стал сегмент кредитных карт. Количество новых карт выросло в годовом отношении на 16%, а объемы кредитных лимитов — на 34%. Также в апреле нынешнего года было выдано 1,11 млн карт с общим лимитом 88,75 млрд рублей. Средний одобренный лимит по карте вырос на 16% до 80 тыс. рублей.

Количество новых кредитов наличными выросло в годовом отношении на 19%, а объемы кредитования — на 27%. В апреле 2019 года было выдано 1,52 млн кредитов на 416,54 млрд рублей. Средний чек по кредиту наличными вырос на 7% до 273 тыс. рублей.

Количество новых POS-кредитов выросло на 1%, а объемы выдач — на 5% по сравнению с прошлогодним показателем. В апреле 2019 года было выдано 474,85 тыс. POS-кредитов общим объемом 16,54 млрд рублей. Средний чек по POS-кредитам вырос на 5% до 35 тыс. рублей.

Количество новых автокредитов выросло на 7%, объемы выдач увеличились на 21%. В апреле текущего года было выдано 64,04 тыс. кредитов на 51,92 млрд рублей. Средняя сумма нового автокредита выросла на 13% до 811 тыс. рублей.

Также в апреле количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, снизилось на 21% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов снизились на 12%. В апреле 2019 года было выдано 90,05 тыс. ипотечных кредитов на 200,75 млрд рублей. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 12% до 2,23 млн рублей.

Всего за четыре месяца 2019 года банки выдали 12,35 млн кредитов на общую сумму более 2,79 трлн рублей. Количество новых кредитов выросло на 14%, а объемы кредитования увеличились на 18%.