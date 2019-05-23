Пенсионные фонды хотят получать вознаграждение за управление добровольными отчислениями граждан. Такое предложение озвучил гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.
Пенсионные фонды хотят получать вознаграждение за управление добровольными отчислениями граждан. Такое предложение озвучил гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий. В числе мер, которые могли бы поддержать интерес граждан к пенсионным программам, по словам Зарецкого, могло бы быть повышение налогового вычета со 120 тыс. до 300 тыс. рублей.
«По идее на рынке добровольного пенсионного обеспечения у НПФ должно быть больше возможностей извлекать прибыль», — заявил он, выступая на IX Российском пенсионном конгрессе.
Ввести management fee за управление добровольными отчислениями граждан глава НПФ предлагает наряду со снижением норм резервирования для фондов, а также дав им право предлагать дополнительные продукты.
На данный момент плату за управление НПФ взимают за управление обязательными отчислениями граждан по пенсионным накоплениям. По закону фонды могут брать до 0,75% от суммы активов в управлении независимо от финансового результата. По итогам 2018 года потери клиентов некоторых крупных НПФ, получивших убытки, заметно выросли на фоне того, что фонды взимали с них максимальный размер management fee.
В числе мер, которые могли бы поддержать интерес граждан к пенсионным программам, по словам Зарецкого, могло бы быть повышение налогового вычета со 120 тыс. до 300 тыс. рублей.
Доходность, полученная гражданами по добровольным пенсионным программам, в 2018 году снизилась до 4,9%, приблизившись к темпам инфляции, сообщал также ранее «Коммерсант». ЦБ в обзоре показателей НПФ за девять месяцев 2018 года указывал, что, помимо рыночной составляющей, на доходность пенсионных резервов оказали влияние «переоценка и списание активов».
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