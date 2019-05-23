Доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам к общему объему действующих кредитов данного типа в I квартале текущего года составила 15,3%, снизившись за год на 2,2 процентного пункта. Таковы данные Национального бюро кредитных историй.

Самые низкие значения доли просроченной задолженности по кредитным картам в I квартале были зафиксированы в Москве (7,4%), Санкт-Петербурге (9,4%), Ханты-Мансийском АО (11,1%).

Наибольшие доли просрочки свыше 30 дней к общему объему кредитов по кредитным картам продемонстрировали Ставропольский край (22,0%) и Алтайский (21,9%), а также Кемеровская (21,4%), Иркутская (20,0%) и Ростовская (19,6%) области.

Также самая существенная динамика сокращения доли просроченной задолженности по кредитным картам по сравнению с I кварталом 2018 года была отмечена в Республике Башкортостан (минус 9,0 п. п.), Ставропольском крае (минус 6,3 п. п.), а также в Омской (минус 5,6 п. п.), Оренбургской (минус 5,4 п. п.) и Саратовской (минус 5,0 п. п.) областях. Данный показатель увеличился только в Республике Саха (Якутия) (плюс 3,0 п. п.). В Москве и Санкт-Петербурге снижение доли просрочки составило 0,2 п. п.