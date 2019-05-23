Банк России вступает против запрета микрофинансирования, поскольку это может привести к росту нелегального кредитования. Об этом в Госдуме заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Я знаю, что где-то обсуждалось, что надо запретить микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать это ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных, «черных» кредиторов», — подчеркнула глава регулятора.

Ранее Банк России вступил с рядом инициатив, которые касаются рынка МФО. Законопроект, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья и ужесточающий в целом требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям уже прошел первое чтение в Госдуме. Документом предлагается предоставить всем видам МФО дополнительные возможности по идентификации клиентов, в том числе делегировать это кредитным организациям, а также возможность проводить идентификацию клиента посредством государственных информационных систем. Законопроект также устанавливает требования к минимальному размеру капитала микрокредитной компании — 5 млн рублей.