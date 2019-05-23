Московская биржа при помощи компании Bell Integrator успешно завершила внедрение нового программного обеспечения — интегрированной системы управления и расчета индексов и индикаторов, говорится в материалах биржи.



«Система существенно сокращает time-to-market запуска расчета новых индексов и имеет удобный интерфейс управления. Ее внедрение позволило Московской бирже первой в России организовать расчет показателей iNAV, необходимых для развития индустрии биржевых паевых инвестиционных фондов. Еще одним преимуществом является возможность рассчитывать индексы не только на собственных данных биржи, но и на основе внешней информации», — отмечается в пресс-релизе.

Внедренное ПО позволяет получать биржевую информацию (цены инструментов/курсы валют) в режиме реального времени и рассчитывать значения индексов по заданному расписанию, публикуя их во внутренние и внешние системы, а также на экраны пользовательских интерфейсов. Оно гибко управляет параметрами индексов, используя различные методы расчета.

В ходе реализации проекта специалисты Bell Integrator интегрировали программное обеспечение с торговыми, бэк-офисными системами биржи и хранилищами данных.

Для получения расчета внешних биржевых данных с зарубежных площадок используется инфраструктура компании Refinitiv(новое наименование Thomson Reuters). Внешние индексные модули подключаются через API, объединяя проверенные наработки с современным пользовательским интерфейсом. Архитектура системы построена по модульному принципу с учетом высоких требований к надежности, бесперебойности и обеспечению возможности аудита произведенного расчета индексов. Сам пользовательский интерфейс базируется на веб-технологиях и предоставляет широкие возможности управления рассчитываемыми индексами.