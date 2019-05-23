Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК). Об этом РБК сообщили три источника, знакомых с предложениями министерства, которые были направлены в правительство.

Так, вице-премьер Татьяна Голикова дала поручение до 1 апреля внести в правительство предложения о правовом статусе трех внебюджетных фондов, которые функционируют на одной законодательной основе.

«Нам важно обсудить, как минимум концептуально, и окончательно определиться со статусом государственных внебюджетных фондов, с их ролью в системе социального страхования и с дальнейшей, надеюсь, на многие годы, их работой», — заявила она на коллегии Минтруда в середине апреля. По словам Голиковой, во II квартале года предстоит обсуждение предложений министерства с экспертами.

Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.

«Объединенный фонд обязательного социального страхования должен представлять уникальную управленческую структуру, находящуюся не в государственной, а в публичной собственности», — заявила Голикова в январе 2018 года. Это позволит построить управление новым социально-страховым фондом по принципу социального партнерства, повысить прозрачность его деятельности и обеспечить высокий уровень доверия со стороны населения, сказала она. Объединение также позволит сократить административные расходы и траты на информатизацию фондов.

«Изменение статуса внебюджетного фонда на ППК в то же время означает, что будет поставлен вопрос о том, кто будет ей руководить», — подчеркнул собеседник РБК. Генеральный директор ППК, согласно закону, назначается на должность решением правительства.

Переход к публично-правовой форме позволит перевести управление фондами на трехстороннюю основу — с участием государства, представителей профсоюзов и работодателей, заметил секретарь комитета РСПП по развитию пенсионных систем и соцстрахованию Вячеслав Батаев.

«Публичный статус социальных фондов давно напрашивался; главное, чтобы на деле и работодатели, и профсоюзы имели реальную возможность принимать участие в управлении фондами, голосовать по решениям, имели реальные рычаги влияния», — сказал РБК Батаев. «В любом случае на первом месте основа управления должна быть трехсторонняя», — сказал РБК председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.