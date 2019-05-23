Минэкономразвития (МЭР) в IV квартале этого года планирует представить прогноз социально-экономического развития России до 2050 года. Об этом говорится в документе министерства с планами работы на 2019 год, сообщают «Известия» . Ранее министерство никогда не готовило документы на столь отдаленную перспективу.

В пресс-службе Минэкономразвития не ответили на вопрос издания о том, какие факторы планирует учитывать министерство при составлении документа до 2050 года.

«Известия» сравнили прогнозные показатели плана на 2017–2019 годы, который министерство подготовило осенью 2016 года, с тем, как они воплотились в реальности. Так, в «базовом» варианте, который использовался для планирования бюджета, рост ВВП в 2017 году был заложен на уровне 0,6%, в 2018-м — на 1,7% и в 2019-м — на 2,1%. В варианте прогноза «базовый +», который в министерстве называли наиболее вероятным, рост экономики прогнозировался в 2017 году на 1,1%, в 2018-м — на 1,7% и в 2019-м — на 2,4%.

По данным Росстата, в 2017 году рост экономики составил 1,6%, что оказалось выше прогнозов Минэкономразвития в обоих вариантах. В 2018 году, по оценке Росстата, ВВП России увеличился на 2,3%. Это также превзошло ожидания Минэкономразвития.

Инфляцию в 2016 году МЭР прогнозировало в «базовом» варианте на целевом уровне 4% на протяжении всей предстоящей трехлетки, а в варианте «базовый +» в 2017 году она должна была составить 4,5%, в 2018-м — 4,3% и в 2019-м — 4,1%. Оценка Росстата свидетельствует, что в 2017 году годовая инфляция опустилась до уровня в 2,5%. Годовую инфляцию в 2018 году Росстат оценил в 4,3%, что совпадает с прогнозом Минэкономразвития в варианте «базовый +».

Глава объединения предпринимателей «Опора России» Александр Калинин считает, что для большей реалистичности долгосрочные прогнозы должны делать по заказу министерства национальные независимые и авторитетные консалтинговые агентства. Он отметил, что бизнес не опирается на такие долгосрочные прогнозы, поскольку компаниям важнее краткосрочное планирование на 3–5 лет на их рынках или же на рынках, на которые они только собираются выходить, а не в целом по стране. Кроме того, по мнению главы «Опоры России», такие долгосрочные прогнозы не принесут особой пользы бизнесу, поскольку сегодня структура экономики трансформируется на глазах, нарастает доля цифровизации.