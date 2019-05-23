«Лаборатория Касперского» обнаружила в I квартале 2019 года крупную спам-рассылку от «рекрутинговых компаний» с фишинговой ссылкой в письмах. Если получатель переходил по ссылке, на его устройство устанавливалось вредоносное ПО, крадущее деньги, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

В письме содержалось приглашение бесплатно присоединиться к сервису по поиску работы: для этого предлагалось скачать на устройство специальное приложение. Затем пользователь переадресовывался на облачное хранилище, из которого на компьютер жертвы загружался банковский троянец Gozi, один из наиболее часто используемых для кражи денег.