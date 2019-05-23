ИТ-компания стала первым российским партнером международной группы компаний PRYTEK и инвестиционного проекта Global Fintech Solutions (GFS). Применение платформы OpenLegacy уже помогло нескольким крупным компаниям снизить затраты на разработку до 75%, сократить time to market до трех часов, ускорить в разы и удешевить запуск новых сервисов и перевод бизнес-идей в промышленную эксплуатацию. Решение внедрено в банках, страховых и телекоммуникационных компаниях, в сфере ритейла и других отраслях в Мексике, Израиле, США и Европе.

КРОК, PRYTEK и GFS подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проектов по внедрению инструментов OpenLegacy. Воспользоваться OpenLegacy — одной их первых в мире инструментальных сред разработки и управления микросервисами c автоматической генерацией API*— российские компании могут уже сегодня. Решение помогает бизнесу быстро выводить на рынок новые сервисы и получать конкурентные преимущества благодаря повышению гибкости, скорости и эффективности разработки, развертывания, эксплуатации, управления версиями и масштабирования систем.

«Сотрудничество с КРОК, одним из крупнейших игроков на российском ИТ-рынке, стало абсолютно закономерным шагом для PRYTEK и GFS на пути реализации стратегии по трансферу новых технологий на рынки СНГ и других стран», — отмечает Александра Галкова, директор по работе с ключевыми партнерами и инвесторами компании PRYTEK и GFS.

По словам технического директора группы компаний PRYTEK Левона Дадаяна, при микросервисном подходе важно не только правильно выделить функциональность и определить — какую условную единицу принимать за микросервис, но еще и построить архитектуру, процесс, инфраструктуру. «С этим может справиться далеко не каждая ИТ-команда, а в КРОК есть глубокая технологическая и бизнес-экспертиза, профессиональные архитекторы, которые готовы применять OpenLegacу в проектах любой сложности уже сегодня», — уточнил эксперт.

Решение OpenLegacy используется для разделения монолитных систем на легкие API-микросервисы с возможностью автоматизированного и стандартного способов декомпозиции. Компании-заказчики благодаря этому получают гибкую, приспособленную к дальнейшим изменениям ИТ-инфраструктуру. Платформа имеет более полусотни коннекторов и API для любых бизнес-приложений.

«За последние годы мы увидели рост интереса бизнеса к быстрому выводу сервисов на рынок посредством микросервисов, особенно в банковском секторе, сфере страхования и ритейле. Это и понятно, ведь классическая архитектура ПО не позволяет быстро проверять гипотезы, реализовывать бизнес-идеи и работать на опережение, — говорит Виктор Смирнов, руководитель направления интеграционных решений ИТ-компании КРОК. — Сегодня time-to-market должен занимать часы, а не месяцы, системы должны работать производительно, легко справляясь с высокими нагрузками и возрастающими объемами данных. При этом важно, чтобы инфраструктура предприятия была открытой для применения новейших технологий. Готовая инструментальная среда разработки OpenLegacy ускорит и оптимизирует процесс работы над созданием микросервисов в текущих и новых проектах КРОК.

Преимущества среды OpenLegacy уже успели оценить ряд крупных иностранных компаний. Например, в Латинской Америке крупный инвестиционный консультант с помощью OpenLegacу втрое сократил время предоставления услуг новым клиентам, выстроив процесс в соответствии с нормативными требованиями регулятора и обеспечив 10% рост выручки. Посредством OpenLegacy с автоматической генерацией API была создана многоуровневая интеграция SAP CRM c системой IBMi/AS400, а также разработаны мобильное приложение и веб-сервис для удаленного заполнения заявок на оказание услуг и загрузки необходимых документов как клиентами, так и представителями консультанта.

Крупная израильская телекоммуникационная компания с помощью OpenLegacy устранила недостатки внутреннего HR-портала для сотрудников и скорректировала схему отчетности о затратах сотрудников без дорогостоящего софта, длительной разработки, тестирования и трудоемкого обучения сотрудников. Портал был разработан на платформе .NET, имел устаревшие опции и интерфейс, и работал медленно. С помощью API OpenLegacy на базе модуля SAP Human Capital Management было разработано 8 наборов REST API и оперативно создано мобильное приложение, которое показывает сумму расходов сотрудника, субсидируемую компанией, и дает возможность загружать фото квитанций. Таким образом использование микросервисов позволило базовой платформе компании гибко адаптироваться к новым потребностям бизнеса.

*Application programming interface

** Business application programming interface

Источник: КРОК