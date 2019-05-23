Рыночная капитализация «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже в четверг превысила 5 трлн рублей, следует из данных биржи.

Среди российских компаний «Газпром» по этому показателю удерживает второе место после Сбербанка.

В частности, по состоянию на 14:49 мск капитализация «Газпрома» достигла 5,001 трлн рублей при цене одной акции в 210,9 рубля (рост на 1,4%).

Ранее совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам утвердить на годовом собрании дивиденды за 2018 год в размере 16,61 рубля на акцию, что более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года. На фоне этих сообщений акции «Газпрома» начали резко расти.

В середине мая правление «Газпрома» пересмотрело рекомендацию по размеру дивидендов за 2018 год. До этого менеджмент предлагал выплатить 10,43 рубля на акцию, то есть 246,9 млрд рублей в целом. Новая рекомендация — 16,61 рубля на акцию (или в сумме 393,2 млрд рублей).

По итогам 2017 года «Газпром» выплатил 8,04 рубля на акцию, направив на дивиденды 190,36 млрд рублей. Таким образом, хотя Минфин настаивал на выплате госкомпаниями дивидендов в размере 50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), компания выплатила вдвое меньше — около 26,6%. В качестве расчетной базы «Газпром» использует показатель по российским стандартам бухучета, однако, как сообщалось, холдинг обсуждает переход на расчеты по МСФО.

Росимуществу принадлежит 38,4% акций «Газпрома», государственному «Роснефтегазу» — 10,97%, «Росгазификации» — 0,89%.