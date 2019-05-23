Средний лимит по кредитным картам российских банков по итогам первых трех месяцев текущего года вырос на 21,6% по сравнению с первым кварталом прошлого года и превысил 56 тысяч рублей, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». Это максимальное значение с начала 2016 года, сообщает РИА Новости.

Согласно данным, по итогам I квартала текущего года средний лимит по кредитным картам в России увеличился по сравнению с IV кварталом прошлого года практически на 10%, заявил глава «Эквифакса» Олег Лагуткин.

«Для данного кредитного продукта колебания уровня среднего чека в течение года вполне естественное явление. Это зачастую зависит от кредитной политики крупнейших эмитентов карт на рынке, периодов проведения специальных акций и программ банков по стимулированию использования карточных продуктов», — отметил он.

Лагуткин добавил, что рост лимита кредиток может быть связан и с тем, что кредиторы снизили в первом квартале выдачу карт клиентам со средним и низким уровнем дохода, но сохранили объемы выдач карт клиентам верхнего сегмента (с доходом от 100 тыс. рублей и выше).

При этом эксперт указал, что традиционно на рынке розничного кредитования в первом квартале происходит небольшой спад и кредитные карты не являются исключением. «По сравнению с показателями четвертого квартала 2018 года выдачи просели на 23% в рублевом эквиваленте и на 34% в количественном выражении», — сказал он, добавив, что в прошлом году «спад» квартал к кварталу был значительно меньше.