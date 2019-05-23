Ранее, в октябре 2017 г., Группа приобрела 55% в CloudPayments. После закрытия сделки суммарная доля Группы составит 90%. Основателям компании по-прежнему принадлежат 10% в CloudPayments.

Сделка является логичным шагом в рамках сотрудничества Тинькофф и CloudPayments. Она позволит усилить синергетический эффект развития бизнесов, укрепить технологическую платформу CloudPayments и продолжить расширение экосистемы для предпринимателей Тинькофф Бизнес в направлении интернет-эквайринга. CloudPayments продолжит работать под собственным брендом. Сделка не предполагает каких-либо значимых кадровых или операционных изменений в работе компании.

«С момента заключения первой сделки о выкупе 55% в CloudPayments в октябре 2017 года компания оправдала ожидания и продемонстрировала стабильное развитие, продолжая опережать по темпам роста рынок и занимать лидирующие позиции. Нынешняя сделка — закономерное и запланированное продолжение нашего сотрудничества. Мы ценим бренд CloudPayments и уникальную команду проекта, поэтому она продолжит работать над развитием компании. Укрепление нашего сотрудничества будет способствовать дальнейшему динамичному и уверенному развитию обеих компаний», — прокомментировал Оливер Хьюз, председатель правления Тинькофф Банка.

«Мы рады результатам полутора лет совместной работы с Тинькофф: команда помогла нам своей экспертизой при этом сохранила самостоятельность CloudPayments, что позволило нам оставаться максимально мобильными и автономными и оперативно внедрять улучшения на благо наших партнеров. За счет более глубокой интеграции мы сможем упрочить свое лидерство на рынке интернет-эквайринга и предложить еще более высокий уровень сервиса для партнеров», — заявил Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments.

О Группе

TCS Group Holding PLC — инновационный онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, ведущий деятельность в России с помощью высокотехнологичной платформы дистанционного обслуживания клиентов. В состав Группы входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор Тинькофф Мобайл, Тинькофф Страхование, а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах «Тинькофф Центр Разработки».

Группа была основана в 2006 г. предпринимателем Олегом Тиньковым и торгуется на Лондонской фондовой бирже с октября 2013 г.

У Группы нет розничных отделений: клиенты обслуживаются дистанционно через онлайн-каналы и контакт-центр. Для доставки продуктов Группа создала сеть представителей, которая насчитывает более 2 500 человек. Сеть охватывает всю Россию и позволяет осуществлять доставку карт большинству клиентов на следующий день после принятия решения о выдаче.

Ключевой бизнес Группы — Тинькофф Банк, первый и единственный полностью онлайн-банк в России, который предоставляет как свои собственные, так и партнерские финансовые услуги на платформе Tinkoff.ru. Продуктовая линейка включает текущее банковское обслуживание (кредитные и дебетовые карты, платежи, переводы), вклады, инвестиции, программы лояльности, сервисы по бронированию путешествий, услуги для бизнеса, ипотечные продукты и страхование. Банк уделяет большое внимание мобильному направлению: помимо мобильного банка, компания выпускает моноприложения для пользователей, не являющихся клиентами банка («Штрафы ГИБДД», MoneyTalk, «С карты на карту — быстрые переводы денег»).

По состоянию на 1 апреля 2019 г. Тинькофф Банк является вторым крупнейшим игроком на российском рынке кредитных карт с долей рынка 12,4%. Чистая прибыль TCS Group Holding PLC по МСФО за I квартал 2019 г. составила 7,2 млрд руб., рентабельность капитала составила 64,4%.

Тинькофф Банк был признан «Банком года 2016» по версии крупнейшего российского финансового портала Banki.ru. В октябре 2016 г. Тинькофф Банк был назван самым крупным независимым онлайн-банком в мире по результатам исследования Frost & Sullivan. В 2015 г. и 2016 г. международный банковский журнал Global Finance признал Тинькофф Банк лучшим розничным онлайн-банком в России. В 2016 г. Global Finance признал сайт Tinkoff.ru лучшим универсальным интегрированным банковским сайтом. В 2016 г. международный журнал о финансах Euromoney признал Тинькофф Банк лучшим цифровым банком в Центральной и Восточной Европе. Мобильное приложение Тинькофф Банка признано лучшим в России в 2014, 2015 и 2016 гг. агентством Markswebb Rank & Report и в 2013—2016 гг. компанией Deloitte.