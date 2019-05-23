Закон о порядке применения контрольно-кассовой техники (ККТ) принят в третьем чтении, говорится в сообщении Госдумы.

В частности, законом предусматривается возможность применения кассового аппарата, работающего удаленно, при разносной торговле и при дистанционном способе продажи товаров, а также при расчетах по месту оказания услуги вне торгового объекта и в ряде других случаев. Вместо бумажного кассового чека достаточно будет показать покупателю QR-код.

Также при осуществлении расчетов в виде зачета или возврата предварительной оплаты и авансов, ранее внесенных физлицами за услуги в сфере образования, охраны и ЖКХ, предполагается формирование одного кассового чека с данными обо всех таких расчетах, совершенных за один месяц. Предусмотрено увеличение времени на формирование указанного кассового чека с одного до пяти дней, а также право пользователей вместо выдачи кассового чека печатать отдельные реквизиты чека на платежном документе за последующий месяц либо при отсутствии документооборота между клиентом и пользователем выдавать кассовый чек только по запросу клиента.

В список случаев, при которых ККТ может не применяться, входит сдача индивидуальными предпринимателями в аренду принадлежащих им жилых помещений совместно с машино-местами, а также осуществление расчетов товариществами собственников недвижимости, образовательными организациями и т. д. Для них кассовая техника остается только в том случае, если они работают с наличными деньгами.

Также до 1 июля 2021 года продлевается отсрочка, в течение которой индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, смогут не применять ККТ.