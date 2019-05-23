Журнал Forbes составил список самых богатых наследников российских миллиардеров. Рейтинг вновь возглавил единственный сын президента «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова Юсуф.

По оценкам Forbes, на 19 апреля 2019 года (рейтинг составлялся и размеры состояний указаны в нем на эту дату) в России насчитывалось 103 миллиардера с совокупным состоянием 440 млрд долларов. Если эту сумму поделить на общее число их детей (304), то все они будут миллиардерами со средним состоянием в 1,45 млрд долларов. В реальности суммы варьируются от 74 млн долларов — столько приходится на каждого из 23 детей банкира Романа Авдеева — до 21,8 млрд в семье Вагита Алекперова. В рейтинг по богатству наследников включены 20 семей. В сумме там 48 детей, которые унаследуют в общей сложности 238 млрд долларов.

В Forbes уточняют, что методика составления рейтинга не менялась: для определения суммы, приходящейся на одного наследника, состояние родителя-миллиардера делилось на количество его признанных детей. Издание не брало в расчет супружеские доли и не учитывало заявления бизнесменов, в частности Михаила Фридмана и Владимира Потанина, о том, что больших денег детям они оставлять не собираются и отдадут миллиарды на благотворительность.

Самый богатый наследник Юсуф Алекперов получит принадлежащие Вагиту Алекперову 21,8 млрд долларов. Юсуф ушел из «ЛУКОЙЛа» и занялся своим бизнесом, рассказал миллиардер в интервью «Ведомостям» в октябре 2018-го. Юсуфу через компанию «ЭКТО» принадлежит 60% ООО «ВТП» (транспортировка нефти), пополам с отцом он владеет ООО «Лукавто» (дилер Mercedes-Benz), его жена Алиса руководит ООО «Юсал» (управление недвижимостью). Еще у Юсуфа есть компания под названием «План Б» (производство безалкогольных напитков). По завещанию Юсуф получит принадлежащий отцу пакет акций «ЛУКОЙЛа», но управлять компанией не будет.

На втором месте оказались дети основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона — взрослая дочь Виктория и сын 2015 года рождения (по 12,2 млрд долларов из состояния отца в 24,4 млрд). Виктория Михельсон входит в попечительский совет New Museum. Ее отец в 2009-м создал фонд поддержки молодых российских художников «Виктория — Искусство быть современным» (V-A-C Foundation). С недавних пор Виктория занимается и бизнесом — летом 2018 года она стала единственным собственником строительной компании «Нова», подрядчика «Новатэка».

Трем детям владельца НЛМК Владимира Лисина достанется примерно по 7,6 млрд долларов (третье место) из отцовских 22,9 млрд. Старший сын Дмитрий работает в компаниях отца с середины 2000-х, входит в советы директоров многих транспортных компаний холдинга UCL, курирует «Румедиа» (Business FM и Radio Chocolate). Сын Юрий владеет люксембургской компанией по управлению капиталом RiskInvest Holding — ей принадлежит 4,25% Fletcher Group, в которую входят НЛМК и UCLH. Дочь Анастасия учится в МГУ.

Джахангир Махмудов, который может претендовать на 7 млрд долларов своего отца — основного акционера Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова , занял четвертую строчку рейтинга. Он работает в группе отца заместителем гендиректора по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода. Вместе с казахским бизнесменом Кенесом Ракишевым является партнером израильского венчурного фонда Singulariteam (инвестиции в финтех). В конце 2018-го стал почти стопроцентным владельцем компании «Инфрамайн» (цифровые решения для металлургической, угольной и химической промышленности).

Трое детей Геннадия Тимченко , основа состояния которого в 20,4 млрд долларов — пакеты акций «Новатэка» и «Сибура», получат по 6,8 млрд (пятая строчка в рейтинге). Старшая дочь Наталья изучала литературу в Оксфорде. Вернувшись в Россию, она, по словам источников Forbes, занялась кино. Дочь Ксения окончила Эдинбургский университет, изучала философию и французский. Замужем за сыном гендиректора «Совкомфлота». В 2018 году Ксения продала свои 12,5% акций «СОГАЗа», доставшихся от отца. Она работает в Благотворительном фонде Елены и Геннадия Тимченко. Младший сын Иван изучает международные отношения в Женевском университете.



В список самых богатых наследников российских миллиардеров также вошли двое детей владельца компаний «Еврохим» и «СУЭК» Андрея Мельниченко (по 6,8 млрд долларов), двое детей владельца ГК «Ренова» Виктора Вексельберга (по 5,9 млрд), единственная дочь генерального директора УГМК Андрея Козицына (4,6 млрд), сын и дочь совладельца «ЛУКОЙЛа» Леонида Федуна (по 4,6 млрд), две дочери владельца Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова (по 4,6 млрд), пятеро детей владельца «Интерроса» Владимира Потанина (по 3,8 млрд), четверо детей основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана (по 3,8 млрд), шестеро детей владельца «Северстали» Алексея Мордашова (по 3,5 млрд), дочь основателя сети «Магнит» Сергея Галицкого (3,4 млрд), две дочери экс-владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева (по 3,4 млрд), сын совладельца «Евраза» Александра Фролова (3 млрд), двое детей акционера LetterOne, председателя совета директоров банковской группы «Альфа-Банк» Петра Авена (по 2,6 млрд), сын-школьник и родившиеся в 2018 году дочки-двойняшки партнера Михаила Фридмана по «Альфа-Групп» и LetterOne Алексея Кузьмичева (по 2,5 млрд), четверо детей совладельца LetterOne Германа Хана (по 2,45 млрд) и единственный сын основного владельца Трубной металлургической компании и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского (2,3 млрд долларов). Александр Пумпянский (20-я позиция) стал единственным новым участником рейтинга, ему уступил место сын основателя IPG Photonics Валентина Гапонцева Денис Гапонцев, указывает Forbes.