Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Екатеринбург» на уровне «ruBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства.



«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватным уровнем достаточности капитала, высокими показателями рентабельности, невысоким качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления», — поясняется в релизе.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями кредитной организации на банковском рынке РФ, уточняют аналитики. Кроме того, агентство отмечает значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе (на 1 января 2019 года 100% привлеченных средств и 97% размещенных средств приходится на Свердловскую область), что рассматривается в качестве одного из рисков бизнес-профиля, поскольку указанное ограничивает возможности банка по росту и может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры в домашнем регионе.

Для банка характерна невысокая диверсификация бизнеса, при этом отмечается высокая концентрация деятельности на направлении, которое подвержено ужесточению регулирования — выдаче необеспеченных потребительских кредитов физлицам (на 1 апреля 2019-го около 87% ссуд физлицам).

Для банка характерно поддержание высоких значений нормативов достаточности капитала в сочетании с приемлемой устойчивостью капитала к потенциальной реализации кредитных рисков. Агентство также отмечает высокие показатели эффективности деятельности банка, обусловленные в том числе низкой стоимостью фондирования за счет ведения зарплатных проектов бюджетных учреждений города Екатеринбурга.

Основу активов банка формирует ссудная задолженность, представленная требованиями к физлицам, межбанковскими кредитами и кредитами юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Для портфеля ссуд физлицам характерна высокая концентрация на необеспеченном потребительском кредитовании, при этом более 83% заемщиков-физлиц обслуживаются в банке по зарплатным проектам. По состоянию на 1 апреля 2019-го доля просроченной задолженности в кредитном портфеле физлиц составила около 4%, что рассматривается агентством как приемлемый уровень.

Для корпоративного кредитного портфеля характерен низкий уровень отраслевой диверсификации в сочетании с долгосрочным характером кредитования крупнейших заемщиков. Доля просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле по состоянию на 1 апреля составила 22%, что оценивается агентством как высокий уровень. Совокупное качество кредитного портфеля оценивается как невысокое, уровень обеспеченности — низкий.

По состоянию на 1 апреля у банка имеется существенный запас ликвидных активов, при этом ресурсная база банка характеризуется высокой зависимостью от средств физлиц и ИП, для которых характерна повышенная волатильность в отдельные периоды. Вместе с этим агентство позитивно оценивает высокую диверсификацию ресурсной базы по кредиторам.

Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, считают аналитики. Вместе с этим агентство отмечает, что ряд корпоративных решений принимается в пользу реализации низкомаржинальных проектов, значимых для основного акционера — города Екатеринбурга. Также выделяется недостаточная проработанность стратегического обеспечения банка — в Стратегии развитии на 2018—2021 гг. не утверждены основные целевые показатели банка до 2021 года и конкретные методы достижения целей, а также не используется сценарный подход и SWOT-анализ.