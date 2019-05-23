Четыре российских банка ( Сбербанк , ВТБ, Тинькофф Банк и Альфа-Банк) по итогам 2018 года вошли в топ-20 европейских банков-эквайеров по объему транзакций в интернете и через мобильные терминалы. Такие данные содержатся в исследовании компании Nilson Report (есть у РБК), которая проводит ежегодные исследования платежной отрасли. Также четыре российских банка (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и «Русский стандарт») вошли в европейский топ-45 банков, обеспечивающих прием карт в офлайн-магазинах.

Суммарно по количеству обслуженных транзакций Сбербанк третий год подряд стал крупнейшим банком-эквайером в Европе, а по их денежному объему (147,5 млрд долларов) занял шестое место, уступив британским WorldPay и Barclays, а также французским Worldline, Сredit Mutual и Credit Agricole. У лидера — WorldPay — по итогам 2018 года транзакции превысили 400 млрд долларов.

В сфере интернета и мобильного эквайринга Сбербанк занимает четвертое место по объемам транзакций среди европейских банков и первое среди российских, оценили в Nilson. На десятом месте европейского рейтинга расположился ВТБ, еще два российских банка — Тинькофф Банк и Альфа-Банк — расположились на 13-м и 15-м местах соответственно.

При этом у Сбербанка наименьшая среди российских банков доля интернет-эквайринга в общем числе транзакций, проведенных через устройства для приема карт, — 4,1%. В интернет-магазинах и через мобильные устройства Сбербанк обработал 584 млн транзакций, в то время как через POS-терминалы, установленные в офлайн-магазинах, — около 14 млрд платежей, в том числе 2,38 млрд транзакций по картам «Мир».

У ВТБ доля онлайна значительно выше и находится на уровне 19%: за 2018 год банк обеспечил прием в интернете и на мобильных устройствах 258 млн платежей, тогда как в обычной рознице — 1,3 млрд (из них по картам «Мир» — 94,2 млн). Интернет и мобильный эквайринг преобладют над розничным у Тинькофф Банка (доля 92,1%) и Альфа-Банка (96,2%): за прошлый год эти кредитные организации обеспечили в данном сегменте проведение 214 млн и 177 млн платежей.

Nilson Report подготовила свое исследование на основе анализа операций, осуществленных по картам платежных систем Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, JCB, UnionPay, а также национальных карточных систем. Для России это карты «Мир» и «Про100» («Просто» — платежная система Сбербанка, выпуск карт прекращен в конце 2016 года).