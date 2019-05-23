Объем золотовалютных резервов России находится на комфортном уровне и почти достиг целевой отметки в 500 млрд долларов. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«За прошлый год резервы выросли с 433 миллиардов долларов до 469 миллиардов долларов. На 1 мая это 491 миллиард долларов. Резервы растут благодаря бюджетному правилу. У нас сейчас достаточный, по всем оценкам комфортный уровень резервов. Если вы помните, несколько лет назад мы говорили, что считаем неким ориентиром по резервам 500 миллиардов долларов, которые будут покрывать всевозможные риски, учитывая и внешние факторы. Вот мы видим, что мы практически близки к этому уровню», — отметила председатель ЦБ.

На 1 апреля 2019 года объем золотовалютных резервов России оценивался в 487,8 млрд долларов, что считалось рекордным показателем с марта 2014 года. Объем ЗВР в России растет с мая 2015 года, тогда было достигнуто минимальное значение в 356 млрд долларов.