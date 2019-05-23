Центробанк готовит иски к владельцам и менеджерам негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые довели бизнес до плачевного состояния, сообщила в интервью «Известиям» председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам многое зависит от эффективности управления пенсионными накопления. Разные пенсионные фонды показывают разные результаты и разброс доходности достаточно большой.

«Нужно создавать стимулы для повышения эффективности управления пенсионными накоплениями. Мы это делали и делаем. Существенное изменение, которое, может быть, не все заметили: введена так называемая фидуциарная ответственность негосударственных пенсионных фондов. Это означает, что они должны возмещать убытки, если будет доказано, что они вложились в активы не на наилучших условиях, существующих на рынке. Пока ни одного случая применения санкций за нарушение у нас не было, но есть и второе направление: требование о возмещении убытков собственниками и менеджментом, которые довели фонды до плачевного состояния. Сейчас ведется юридическая работа для подачи таких исков», — рассказала глава ЦБ.

Также, по ее словам, ожидается, что в связи с мораторием на пенсионные накопления по прежней системе в какой-то период выплаты начнут превышать поступления.

«По нашей оценке, это произойдет в 2025 году. Но важно отметить, что никаких проблем для пенсионеров это не повлечет. Мы следим за ликвидностью и срочностью активов, и когда придет время больших выплат, фонды справятся со своими обязательствами. По ИПК наша позиция не изменилась. Я считаю, что в нашей стране должна быть создана система, которая позволит людям накапливать на старость. Поэтому мы совместно с Минфином проработали концепцию ИПК и рассчитываем на то, что будет активная общественная дискуссия. У нас есть обоснованная уверенность, что эта система позволит увеличить пенсии будущим пенсионерам. Она ориентирована прежде всего на людей, которые начинают свою трудовую деятельность. Мы считаем, что и накопительный элемент в нашу пенсионную систему должен вернуться. Но то, когда начнется широкое обсуждение, во многом зависит от правительства — оно обладает правом законодательной инициативы», — пояснила Эльвира Набиуллина.