Банк «Санкт-Петербург» реализовал возможность приема карт по бесконтактной технологии в сети своих банкоматов, говорится в сообщении кредитной организации.

Сервис доступен для карт платежной системы Mastercard, выпущенных любыми банками.



«Проведение операций по бесконтактной технологии возможно как с использованием карт, так и с использованием бесконтактных платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay», — говорится в сообщении банка.

Бесконтактную технологию уже поддерживают 130 банкоматов банка. До конца 2019 года банк планирует обеспечить технологией еще 166 банкоматов. Также до конца года банк намерен реализовать возможность проведения операций по бесконтактной технологии в банкоматах по картам платежных систем Visa и «Мир».