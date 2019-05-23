В зависимости от рыночных условий банк планирует выпустить евробонды сроком обращения пять с половиной лет.
Банк «Ренессанс Кредит» планирует с 3 июня 2019 года провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению субординированных еврооблигаций, номинированных в евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, road show пройдет в Лондоне, Цюрихе и Франкфурте. Встречи с инвесторами завершатся 5 июня.
В зависимости от рыночных условий банк планирует выпустить евробонды сроком обращения пять с половиной лет. Организатором выступит «Ренессанс Капитал».
В банке «Ренессанс Кредит» от комментариев для Банки.ру отказались.
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