Купон начисляется раз в квартал в случае, если стоимость акций в корзине будет превышать уровень установленного барьера. Выплата производится в конце срока программы.



«Благодаря короткому сроку, невысокому порогу входа и 100% защите капитала программа отлично подходит консервативным инвесторам, которые только начинают инвестировать», - комментирует директор по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка.



Основные преимущества:

100% защита капитала

срок программы 2 года

доходность до 15% годовых в рублях

минимальный взнос - 50 000 RUB

страховая защита и юридические привилегии



Оформить инвестиционные продукты можно в любом отделении банка. Подробнее можно узнать на сайте банка .