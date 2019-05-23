Купон начисляется раз в квартал в случае, если стоимость акций в корзине будет превышать уровень установленного барьера. Выплата производится в конце срока программы. 

«Благодаря короткому сроку, невысокому порогу входа и 100% защите капитала программа отлично подходит консервативным инвесторам, которые только начинают инвестировать», - комментирует директор по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка. 

Основные преимущества:

  • 100% защита капитала
  • срок программы 2 года
  • доходность до 15% годовых в рублях
  • минимальный взнос - 50 000 RUB
  • страховая защита и юридические привилегии


Оформить инвестиционные продукты можно в любом отделении банка. Подробнее можно узнать на сайте банка