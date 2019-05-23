Клиенты Альфа-Банка могут оформить стратегию инвестиционного страхования жизни Forward AlfaFix «Производство и коммуникации 2.0» в рублях с гарантированным фиксированным доходом.
Купон начисляется раз в квартал в случае, если стоимость акций в корзине будет превышать уровень установленного барьера. Выплата производится в конце срока программы.
«Благодаря короткому сроку, невысокому порогу входа и 100% защите капитала программа отлично подходит консервативным инвесторам, которые только начинают инвестировать», - комментирует директор по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка.
Основные преимущества:
- 100% защита капитала
- срок программы 2 года
- доходность до 15% годовых в рублях
- минимальный взнос - 50 000 RUB
- страховая защита и юридические привилегии
Оформить инвестиционные продукты можно в любом отделении банка. Подробнее можно узнать на сайте банка.
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