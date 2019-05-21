Банк «Ренессанс Кредит» ввел новый срок по вкладу «Ренессанс Доходный» — депозит можно открыть на 400 дней, говорится в сообщении кредитной организации.

Рублевый депозит можно открыть под 7,75% годовых в отделении и под 8% через онлайн-сервисы банка. При размещении валютных вкладов доходность будет следующей: при вложениях в долларах — 2,25%, при вложениях в евро — 0,25%, независимо от способа открытия депозита.

Минимальная сумма вклада — от 30 тыс. рублей / 500 долларов США при открытии в отделениях и от 5 тыс. рублей / 100 долларов США при открытии в интернет- и мобильном банке. Проценты по депозиту «Ренессанс Доходный» выплачиваются в конце срока, возможность пополнения и частичного снятия средств со счета не предусмотрена.

Также есть льготные условия досрочного расторжения договора: по рублевому депозиту — до истечения 90 дней проценты пересчитываются по ставке 0,5% годовых, с 91-го до 180-го дня — по ставке 2,75%, со 181-го до 366-го дня — по ставке 3,5%, с 367-го до 549-го дня — по ставке 4%; по вкладу в долларах США — до истечения 90 дней проценты пересчитываются по ставке 0,01% годовых, с 91-го до 549-го дня — по ставке 0,15%; по вкладу в евро — до истечения 90 дней проценты пересчитываются по ставке 0,01% годовых, с 91-го до 549-го дня — по ставке 0,10%.

«Ренессанс Доходный» можно открыть также на срок три, шесть, девять, 12 и 18 месяцев.