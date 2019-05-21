В Россию из Германии экстрадирована россиянка, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Сегодня, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Федеративной Республики Германия экстрадировали в Россию гражданку РФ Наталию Мадорскую. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, не позднее ноября 2011 года в Санкт-Петербурге Мадорская с сообщниками разработала преступный план хищения денег у граждан. Она разместила в газетах рекламные объявления, содержащие ложные сведения о предоставлении гражданам прибыли в виде ежемесячных процентных выплат по заключенным договорам о передаче сбережений в кредитный потребительский кооператив «Союз финансовых инициатив».

В период с апреля 2012 года по май 2014 года, Мадорская находясь в офисе, и действуя от имени указанной организации, заключила с гражданами договоры передачи личных сбережений на условиях ежемесячных выплат каждому в размере от 2,3% от внесенной пайщиком денежной суммы. Таким образом, она получила от потерпевших деньги на сумму более 37 млн рублей, которые не вернула, распорядившись ими по своему усмотрению.

Поскольку Мадорская скрылась от органов предварительного следствия, она была объявлена в международный розыск. В январе 2019 года ее задержали на территории Германии, после чего Генпрокуратура РФ направила запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Ведомству удалось добиться принятия решения о ее выдаче. В сопровождении спецконвоя Наталия Мадорская доставлена в Москву.