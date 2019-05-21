Проект закона об об освобождении от НДФЛ тех, кто воспользовался ипотечными каникулами, прошел I чтение, говорится в сообщении Госдумы.

Инициатива была внесена депутатами Госдумы и членами Совфеда, в том числе председателями палат парламента – Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Согласно Налоговому кодексу РФ ипотечные каникулы — это материальная выгода, поскольку налогоплательщик фактически экономит на процентах за пользование банковскими средствами. Такой доход облагается максимальной ставкой НДФЛ — 35%, что не соответствует концепции поручения президента России о предоставлении ипотечных каникул, в ходе которых заемщик полностью освобождается от всех платежей.

По словам Вячеслава Володина, «для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и планируют воспользоваться ипотечными каникулами, это будет дополнительной финансовой нагрузкой».

Госдума приняла закон об ипотечных каникулах 18 апреля. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают право сократить или приостановить платежи по кредиту на срок до полугода. Закон «об ипотечных каникулах» вступает в силу 31 июля 2019 года.