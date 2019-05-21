Предлагаемый Банком России размер комиссии, которую объекты торговли будет платить за прием платы от населения по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), будет для бизнеса «абсолютным счастьем». Об этом заявила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме, сообщает РБК .

«Тот тариф, который мы обсуждаем по C2B (Consumer-to-business — ред.), — это порядка 0,4%, что для них [магазинов] является абсолютным счастьем по сравнению с тем, что они платят сейчас», — сказала Скоробогатова.