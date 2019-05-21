Ситуация на рынке труда в России остается стабильной, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. По его словам, отмечается тренд на снижение безработицы.

«Ситуация на рынке труда, ситуация с занятостью остается достаточно стабильной. В прошлом году общая безработица, показатель которой, мы считаем по методологии международной, составил 4,8%, по году если брать, в предыдущие годы — 2012 — 2015, этот показатель составлял 5,2% — 5,5%. В принципе, мы достигли очень неплохих показателей по уровню безработицы. Первый квартал этого года — эта тенденция продолжается. В марте месяце порядка 4,7%, если сравнивать с мартом прошлого года — это 5%, то есть этот тренд на снижение безработицы, он продолжается», — сказал Топилин.

Министр отметил, что с этого года повышено пособие по безработице: максимальные пособия составляют 8 000 рублей, а лиц предпенсионного возраста — 11 280 рублей. Топилин подчеркнул, что таких высоких пособий никогда не было.



«В этой связи регистрируемая безработица за первый квартал несколько увеличилась, потому что служба занятости стала более привлекательной с этой точки зрения в том числе. Порядка 20% увеличилась регистрируемая безработица, но общая безработица, международный показатель, продолжает снижаться», — добавил Топилин.