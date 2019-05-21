Совкомбанк ввел ипотечный кредит для покупки недвижимости как на первичном, так и вторичном рынках без первоначального взноса, говорится в сообщении кредитной организации.

Ипотека предоставляется на срок до 30 лет с процентной ставкой от 10,9%. Максимальная сумма кредитования составляет 30 млн рублей.

Заемщику необходимо предоставить дополнительный залог — автомобиль или недвижимость, которая имеется в собственности у клиента или его родственников.