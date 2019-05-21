Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий нижний предел суммы неудовлетворения требований кредиторов, при котором Банк России обязан отозвать у банка лицензию (сейчас такая сумма привязана к МРОТ). Документ также регламентирует порядок передачи в казну РФ акций Связь-Банка, сообщает ТАСС.

«Банк России обязан отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций, если размер требования кредиторов в совокупности по денежным обязательствам и (или) по обязанности исполнения по уплате обязательных платежей составляет не менее 100 тыс. рублей», — говорится в пояснительной записке.

Принятыми ко второму чтению поправками правительство РФ наделено правом принять в 2019 году в казну РФ передаваемые безвозмездно государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» принадлежащие ей акции Связь-Банка, а также определять своим решением количество, вид, номинальную стоимость, а также стоимость соответствующих акций при их безвозмездной передаче в казну РФ.