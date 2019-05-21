Закупки Россией золота достигли в I квартале 2019 года рекордных значений, что является «плохим знаком» для мира. Об этом пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша, передают российские СМИ.

Издание заявляет, что Россия за I квартал 2019 года увеличила золотые резервы на 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за тот же период 2018 года.

Как напоминает РИА Новости , ранее со ссылкой на Всемирный совет по золоту сообщалось, что Москва за первые три месяца этого года закупила 55,3 тонны золота, а общий объем резерва составил 2 168 тонн.

РБК также обращает внимание на ошибку в данных Daily Express. В статье содержится ссылка на данные Всемирного совета по золоту, однако эти цифры относятся не к России, а ко всем мировым центробанкам, указывает информагентство (Москва тем не менее осталась крупнейшим покупателем).

«Крупные закупки золота правительствами или центральными банками — это редко когда бывает хорошим знаком для мира во всем мире и сотрудничества», — приводит Daily Express слова Эша.



Он подчеркнул, что таким образом Москва пытается обезопасить себя от кризиса мировой экономики и снизить зависимость от доллара США. Тем не менее, по его словам, на данный момент золотые запасы России по-прежнему составляют менее 20% от ее общих валютных резервов (для сравнения: в США золотые запасы составляют 75%, в Западной Европе — 50%).

Центробанк РФ во вторник, 21 мая, опубликовал данные о структуре международных резервов отдельных стран по состоянию на 1 января 2019 года . Из статистики регулятора следует, что в 2018 году Россия увеличила долю золота в своих международных резервах с 17,7% до 18,5%, а его физический объем — с 1 838,8 до 2 113,1 тонны. Исходя из этих данных, за прошлый год физический объем золота в резервах вырос на 274,3 тонны.