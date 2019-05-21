Система мгновенного пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей (СБП) заработает в тестовом режиме осенью 2019 года. Об этом заявил руководитель проекта СБП Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников на конференции «Российский фондовый рынок-2019», сообщает РБК .

Пополнение брокерских счетов для покупки акций и прочих ценных бумаг представляет собой перевод Me2Me (между своими счетами), отметила вице-президент НАУФОР Екатерина Андреева: со счета в российском банке на свой счет у брокера. Участники рынка жалуются на скорость поступления денег, и, в случае, если клиент должен ввести данные карты, с брокера берется комиссия платежных систем, рассказала она.

«Таким образом, мы пришли к выводу, что нужна система, при которой физическое лицо не покидает страницу брокера, чтобы осуществить платеж. Тут добавляется и быстрота расчетов, с этого мы начали», — добавила Андреева. В результате систему решили реализовать через СБП.

Как объяснил Колесников, в мобильном приложении брокера клиент сможет выбрать пункт оплаты через СБП, затем он автоматически перейдет в приложение своего банка и подтвердит платеж. Брокерский счет пополнится мгновенно с минимальной комиссией (ее величина пока обсуждается) и с простейшим интерфейсом.

Разработка системы для брокеров началась в 2017 году, рассказала на конференции Андреева. «Тогда на меня смотрели, как на городскую сумасшедшую, говорили, что такого никогда не случится, так что для меня сегодня очень значимый день», — поделилась она. Разработкой занимались НАУФОР, НСПК и Московская биржа.

Работать механизм будет только между компаниями-участниками системы, отметил Колесников: к ней должны будут подключиться и банк брокера, и банк клиента. Изначально присоединится 12 кредитных организаций, впоследствии планируется сделать участие в системе обязательным для всех игроков фондового рынка. Пока максимально возможный объем разового перевода — 600 тыс. руб., но повышение этого потолка сейчас прорабатывается, добавил Колесников.