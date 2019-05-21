Международными экспертами по кибербезопасности подсчитано, что в 2019 году в мире кибератаки происходят каждые 14 секунд, говорится в сообщении Сбербанка .

По итогам 2018 года специалистами Сбербанка отмечен рост количества случаев мошенничества с использованием технологий социальной инженерии на 6%. В этом году в мире также продолжится рост количества случаев таких преступлений.

При этом в 2019 году одним из главных вызовов также станут утечки данных корпораций в результате целевых атак на их сотрудников.

Также в прошлом году убытки компаний различных секторов экономики составили 1,5 трлн долларов, а в 2019 году, по прогнозу Сбербанка, они достигнут уже 2,5 трлн. К 2022-му, по прогнозу Всемирного экономического форума, сумма планетарного ущерба от кибератак может вырасти до 8 трлн долларов.