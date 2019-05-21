Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился почти на 1 копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро — на 9 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 64,39 рубля (минус 2 копейки), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 11 копеек и составил 71,8 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в среду пройдет очередной аукцион Минфина по ОФЗ.

«Вполне возможно, что финансовое ведомство ужесточит условия размещения бумаг и откажется от премии к рынку, поскольку план по привлечению денег перевыполняется. Это может стать негативом для рубля, поскольку неиспользованная рублевая ликвидность вполне может пойти на валютный рынок. С другой стороны, налоговый период будет препятствовать ослаблению российской валюты. В целом в ближайшие дни мы не ждем принципиальных изменений курса рубля, если же, конечно, не произойдет непредсказуемых событий, без которых торговля на рынке была бы скучна», — прогнозировал Антонов.

По словам заместителя руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, на открытии торгов рубль может немного укрепиться.

«Мы по-прежнему оставляем неизменным прогноз по паре доллар/рубль в 64—65 рублей, но по паре евро/рубль прогноз немного снижаем — до 71,4—72,5 рубля», — добавила она.

По мнению старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Вадима Иосуба, утреннее снижение нефтяных котировок может приостановить укрепление рубля в начале торгов в среду.

«Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,8—65,1 рубля, для европейской валюты — 71,2—72,6 рубля», — прокомментировал он.