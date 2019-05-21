В «дорожной карте» по развитию беспроводных технологий, подготовленной «дочкой» госкорпорации «Ростех» — Национальным центром информатизации (НЦИ), говорится о необходимости сотрудничать с конкретными международными компаниями (ZTE, Cisco и другими). Об этом пишет РБК .

Представитель «Ростеха» подтвердил выводы из документа, отметив, что он находится в стадии доработки и будет представлен для публичного обсуждения 24 мая. В этот же день документ рассмотрит набсовет АНО «Цифровая экономика» вместе с «дорожными картами» еще по восьми основным технологиям программы. В июне все «дорожные карты» должны представить в правительство.

В «дорожной карте» указано, что для создания в России оборудования для сетей 5G нужно организовать международную кооперацию с китайской Huawei, финской Nokia и американской Cisco, а также еще с одним производителем оборудования из Китая — ZTE, операторами Vodafone (штаб-квартира расположена в Великобритании) и Telefonica (Испания), поскольку собственных разработок или законченных промышленных решений у России в этой сфере нет.

Для полноценного развития NB-IoT — еще одного стандарта для Интернета вещей — необходимо сотрудничество с Huawei, Vodafone, Telefonica, а также с производителем чипов из США Qualcomm, южнокорейским вендором Samsung, американскими операторами Verizon и AT&T.

Среди перечисленных компаний совместные предприятия в России пока есть у Nokia и Huawei. При этом источники РБК на телекоммуникационном рынке рассказывали, что Nokia готовится передать права на интеллектуальную собственность и исходные коды некоторых видов своего телеком-оборудования в совместное предприятие с «Ростелекомом» — «РТК-Сетевые технологии».