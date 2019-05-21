ЦБ отнес 54 российских профессиональных участников рынка ценных бумаг к категории крупных из 520 участников финансового рынка. Об этом заявила директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Лариса Селютина на конференции «Российский фондовый рынок 2019», сообщает Прайм.

По ее словам, в связи со вступлением в силу изменений в положение 481-п по лицензированию ЦБ РФ провел тестовые значения категоризации поднадзорных организаций. Каждому из профучастников регулятор направил в личный кабинет информацию, к какой категории он отнесен.

Из 520 участников финансового рынка 54 являются крупными, 101 — средние, 365 — малых компаний, сообщила представитель ЦБ. По ее словам, в сравнении с 2017 годом, — регулятор раньше проводил категоризацию по этим же показателям, — была изменена категория у 45 поднадзорных организаций, это порядка 9% за год. «Кто-то у нас ушел в малые компании, кто-то перешел в средние. У нас даже были случаи за год компании из малых перешли в крупные», — отметила она.

«Категоризация имеет для нас определенный ориентир того, что сейчас мы работаем над пропорциональным регулированием, мы уже учитываем, что можно для малых вводить, чем можно их жизнь упрощать», — добавила Селютина.