Президент России Владимир Путин заявил о необходимости точечной работы с крупными задолженностями по зарплате на российских предприятиях.

«Нужно внимательно следить по крупным задолженностям, работать точечно и отдельно», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Ранее на этом совещании министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что задолженность по зарплате в РФ стабилизировалась на уровне 2,8 млрд рублей, ведомство продолжает работу с должниками.