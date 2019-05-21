Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 22 мая поддержал законопроект о запрете передавать коллекторам долг по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ). Документ рекомендован к первому чтению, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Действующее законодательство фактически допускает передачу коллекторам права взимания задолженности граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг.



«Законопроектом предлагается запретить передавать право взыскания задолженности за ЖКУ коллекторам. Такое право может остаться только у профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг, таких как управляющая организация, ТСЖ, жилищного кооператива или ресурсоснабжающей организации», — отмечается в сообщении.



«Сегодня в законодательстве вопрос о выведении коллекторов из сферы жилищных правоотношений решен не в полной мере, что создавало условия для возможного нарушения прав граждан», — отметила автор законопроекта заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Принятие законопроекта, считает она, позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан и унифицировать процедуры их реализации, обеспечить законность требований и ответственности.

Ранее законодательную инициативу поддержали Минстрой и ФССП.