Потенциал рынка оборудования, программного обеспечения и новых сервисов для сетей нового поколения (5G) в России при базовом сценарии может составить порядка 1,1 трлн рублей к 2024 году. Об этом говорится в проекте дорожной карты по «сквозным» технологиям по направлению «Технологии беспроводной связи», подготовленном структурой «Ростеха» — Национальным центром информатизации (НЦИ).



Так, эксперты приводят три основных сценария развития рынка 5G в России. Согласно базовому сценарию, объемы рынка 5G в России могут достигнуть к 2024 году 1,098 трлн рублей, при этом доля отечественной продукции на рынке РФ будет составлять не менее 10%. Кроме того, предполагается уверенное покрытие сетями 5G крупнейших городов РФ, а также создание пилотных зон для тестирования технологии в различных отраслях экономики.

Оптимистичный сценарий, считают в НЦИ, предполагает достижение объемов рынка в пределах 1,978 трлн рублей, а доля российской продукции может составить не менее 20% к 2024 году. Также, отмечается в документе, «многие отрасли экономики РФ получат дополнительный экономический рост за счет использования технологии 5G».

С другой стороны, согласно пессимистичному сценарию, к 2024 году объемы рынка 5G в России составят 218 млрд рублей, а выделенного частотного ресурса будет «недостаточно для развертывания полноценных сетей сотовой связи пятого поколения операторами «большой четверки». Тем не менее, указывает НЦИ, к 2024 году будет осуществляться очаговое развертывание сетей 5G, но только в «местах массового скопления потребителей в крупнейших городах», а также будет наблюдаться проникновение на рынок пользовательских устройств с 5G.

Разработчики добавляют, что анализ текущего уровня развития решений беспроводных сетей показывает, что в части стратегических направлений развития 5G на текущий момент ярко выражено отставание РФ от зарубежных проектов развития сетей 5G.

«Соответственно, на отрезке 2019—2024 годов предстоит усиленно сокращать отставание, развивая решения для сетей радиодоступа и разрабатывая собственное ядро сети мобильного оператора (что должно являться стратегической целью на ближайшие три года) и оборудование для сети радиодоступа (что потенциально сможет обеспечить экспорт российских решений в ближнее зарубежье)», — уточняется в документе.