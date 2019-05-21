Национальная система платежных карт (НСПК) прорабатывает возможность приема карт «Мир» в странах дальнего зарубежья — Вьетнаме, Болгарии, Кипре, Объединенных Арабских Эмиратах и Таиланде. Об этом сообщила в среду первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.

Кроме того, по ее словам, компании интересны Узбекистан и Таджикистан.

Ранее гендиректор НСПК Владимир Комлев говорил, что компания ориентируется на «страны, куда велик туристический поток из России или проживает много россиян, у которых сохранилось гражданство». Он указывал, что НСПК будет договариваться с крупными локальными игроками, «чтобы снятие наличных с карты «Мир» и оплата ею не превращалось в квест».

НСПК эмитировала более 56 млн карт «Мир», заняв чуть более 20% российского рынка, заметно сократив отставание от Visa и MasterCard. НСПК ранее объявляла, что начинает прием карт «Мир» в Турции, договорившись об этом с турецким Isbank. Сейчас карты «Мир» принимают только на территории СНГ.