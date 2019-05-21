Частные инвесторы смогут мгновенно пополнять брокерские счета и счета доверительного управления через Систему быстрых платежей. Данный сервис будет доступен клиентам до конца 2019 года, говорится в сообщении Московской биржи.



«Московская биржа, Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная система платежных карт (НСПК) провели презентацию новой схемы проведения платежей на базе Системы быстрых платежей (СБП), которая позволит клиентам профессиональных участников фондового рынка мгновенно перечислять денежные средства на брокерские счета и счета доверительного управления, используя систему выставления счетов в интернет-банк пользователя (клиента)», — говорится в сообщении биржи.

Подключение и взаимодействие брокеров с расчетной инфраструктурой СБП в новой схеме проведения платежей будет осуществляться посредством API интерфейса, уточняет Мосбиржа.

Частные инвесторы получат возможность зачислить денежные средства, сформировав счет в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении брокерской компании, и подтвердить платеж через мобильное приложение своего банка.

«Подобный сервис позволит брокерам и их клиентам снизить издержки на перевод денежных средств, обеспечить мгновенные переводы денежных средств для приобретения ценных бумаг и тем самым, повысить конверсию при привлечении клиентов онлайн», — комментирует член правления, управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова.