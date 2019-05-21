Конкурс проводился по двум направлениям – «Мой родной Темрюкский район» и «Темрюк-2030».

На оценку жюри участники представили реальные проекты, формирующие образ будущего Темрюкского района или направленные на решение проблем муниципалитета.

По итогам конкурса победителем стал одиннадцатиклассник Александр Миронов. В своей работе он предложил реализовать бизнес-проект по переработке бытового мусора. В направлении «Мой родной Темрюкский район» с проектом «Музыкальная визитка» победил Олег Андреев, исполнивший песню «Ты просто Тамань».

От имени Банка «Кубань Кредит» победителей и участников конкурса приветствовала руководитель Темрюкской региональной дирекции Оксана Реброва. Победителям были вручены памятные подарки от кредитной организации.