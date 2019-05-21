Школьники участвовали в мастер-классах по изготовлению сувениров и сладостей. Понравились ребятам и «Живые картины», с «оживающим» изображением на экране телефона, и познавательная историческая экскурсия, и музейная дискотека «Танцы на тему лета», и разнообразные развлечения во дворе учреждения.

Но самые яркие впечатления оставило театральное представление по произведениям Михаила Шолохова в рамках культурно-просветительского проекта «Театр в музее».

В заключение мероприятия директор Ростовской региональной дирекции КБ «Кубань Кредит» Владимир Пономарев вручил каждому школьнику подарок от Банка.