Один из крупнейших агрофорумов России стартовал 21 мая уже в 19-й раз в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

Нынешняя выставка собрала около 250 компаний из 40 регионов России и 16 стран мира. На стендах можно увидеть современные образцы техники для работы в поле, элитные семена и гибриды агрокультур, цветы, удобрения и средства защиты растений, работы ремесленников и кузнецов, сельхозпродукцию.

Специалисты КБ «Кубань Кредит» представляют на выставке банковские продукты, разработанные специально для сельхозтоваропроизводителей, а также для субъектов малого и среднего бизнеса. Благодаря поддержке Минсельхоза и Минэкономразвития России, клиенты Банка могут рассчитывать на получение кредитов по льготной процентной ставке.