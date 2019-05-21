Банк «Кубань Кредит» традиционно принимает участие в международной выставке «Золотая Нива».
Один из крупнейших агрофорумов России стартовал 21 мая уже в 19-й раз в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
Нынешняя выставка собрала около 250 компаний из 40 регионов России и 16 стран мира. На стендах можно увидеть современные образцы техники для работы в поле, элитные семена и гибриды агрокультур, цветы, удобрения и средства защиты растений, работы ремесленников и кузнецов, сельхозпродукцию.
Специалисты КБ «Кубань Кредит» представляют на выставке банковские продукты, разработанные специально для сельхозтоваропроизводителей, а также для субъектов малого и среднего бизнеса. Благодаря поддержке Минсельхоза и Минэкономразвития России, клиенты Банка могут рассчитывать на получение кредитов по льготной процентной ставке.
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