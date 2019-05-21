Россияне, которые регулярно ведут бюджет, на 43% более довольны состоянием своего финансового здоровья и на 17% более счастливы, чем те, кто этого не делает. Об этом свидетельствуют данные опроса лаборатории «Финансовое здоровье».



Те, кто ведет бюджет, но лишь время от времени, тоже более удовлетворены своим финансовым здоровьем и более счастливы (в среднем на 11% и 12% соответственно), чем те, кто не следит за бюджетом.

Наименее довольными и счастливыми оказались те, кто совсем не следит за своим бюджетом. По сравнению с теми, кто делает это хоть как-нибудь, первые на 22% менее удовлетворены своим финансовым здоровьем и на 14% менее счастливы.

Ведут бюджет чаще всего люди в возрасте 30—45 лет (таких почти 60%). Наличие супруга, детей и высшего образования никакого особенного влияния на склонность к управлению бюджетом не оказывает.

Среди тех, кто ведет бюджет, но нерегулярно, почти 60% делают это на бумаге. А люди, ведущие бюджет регулярно, чаще всего делают это с использованием компьютера и мобильных приложений (74%). Получается, что чем проще и удобнее вести бюджет, тем регулярнее это удается делать и тем счастливее себя чувствует тот, кто это практикует, заключают авторы исследования.