Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий продление до 1 июля 2021 года срока неприменения контрольно-кассовой техники (ККТ) для индивидуальных предпринимателей (ИП) и вводящий ряд других льгот по применению ККТ. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.



«Установить, что индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за такие товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года», — говорится в тексте законопроекта.

Документ также дает право не печатать бумажный кассовый чек организациям и ИП, занимающимся торговлей с привлечением курьеров, перевозкой пассажиров и багажа транспортом (в том числе при реализации билетов водителями и кондукторами), а также оказывающим иные услуги. Взамен они должны будут обеспечить возможность покупателю (клиенту) получать этот чек через демонстрацию QR-кода с дисплея мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного устройства. Кроме того, эти организации смогут применять один кассовый аппарат, работающий удаленно.

При осуществлении расчетов в виде зачета или возврата предварительной оплаты и (или) авансов, ранее внесенных физическими лицами за услуги в сфере образования, охраны и жилищно-коммунального хозяйства, предусматривается формирование одного кассового чека, содержащего сведения обо всех таких расчетах, совершенных в период, не превышающий календарного месяца. Время на формирование такого кассового чека увеличивается с одного до пяти дней (как и в редакции первого чтения). ФНС предоставляется право, в случаях формирования пользователем ККТ кассового чека (бланка строгой отчетности) на бумажном носителе, право определять его реквизиты, которые могут не указываться на таком кассовом чеке.

Законопроект упрощает порядок применения ККТ в сфере ЖКХ и оказания услуг ресурсоснабжающими организациями. В частности, предусмотрено право пользователей вместо выдачи (направления) кассового чека печатать отдельные реквизиты кассового чека на платежном документе за последующий месяц либо при отсутствии документооборота между клиентом и пользователем выдавать (направлять) кассовый чек только по запросу клиента. Как сообщил ранее Макаров, ко второму чтению предлагается отказаться от применения ККТ в сфере ЖКХ, если оплата идет через банк.